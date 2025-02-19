JAVA股票今天的价格是多少？ JPMorgan Active Value ETF股票今天的定价为69.42。它在69.25 - 69.83范围内交易，昨天的收盘价为69.09，交易量达到706。JAVA的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan Active Value ETF股票是否支付股息？ JPMorgan Active Value ETF目前的价值为69.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.03%和USD。实时查看图表以跟踪JAVA走势。

如何购买JAVA股票？ 您可以以69.42的当前价格购买JPMorgan Active Value ETF股票。订单通常设置在69.42或69.72附近，而706和0.25%显示市场活动。立即关注JAVA的实时图表更新。

如何投资JAVA股票？ 投资JPMorgan Active Value ETF需要考虑年度范围55.51 - 69.83和当前价格69.42。许多人在以69.42或69.72下订单之前，会比较0.81%和。实时查看JAVA价格图表，了解每日变化。

JPMorgan Active Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，JPMorgan Active Value ETF的最高价格是69.83。在55.51 - 69.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Active Value ETF的绩效。

JPMorgan Active Value ETF股票的最低价格是多少？ JPMorgan Active Value ETF（JAVA）的最低价格为55.51。将其与当前的69.42和55.51 - 69.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JAVA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。