JAVA: JPMorgan Active Value ETF
Le taux de change de JAVA a changé de 0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.44 et à un maximum de 68.99.
Suivez la dynamique JPMorgan Active Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
JAVA Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action JAVA aujourd'hui ?
L'action JPMorgan Active Value ETF est cotée à 68.95 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.26%, a clôturé hier à 68.77 et son volume d'échange a atteint 378. Le graphique en temps réel du cours de JAVA présente ces mises à jour.
L'action JPMorgan Active Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
JPMorgan Active Value ETF est actuellement valorisé à 68.95. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.19% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de JAVA.
Comment acheter des actions JAVA ?
Vous pouvez acheter des actions JPMorgan Active Value ETF au cours actuel de 68.95. Les ordres sont généralement placés à proximité de 68.95 ou de 69.25, le 378 et le 0.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de JAVA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action JAVA ?
Investir dans JPMorgan Active Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 55.51 - 69.23 et le prix actuel 68.95. Beaucoup comparent 2.19% et 9.03% avant de passer des ordres à 68.95 ou 69.25. Consultez le graphique du cours de JAVA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action JPMorgan Active Value ETF ?
Le cours le plus élevé de JPMorgan Active Value ETF l'année dernière était 69.23. Au cours de 55.51 - 69.23, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 68.77 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de JPMorgan Active Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action JPMorgan Active Value ETF ?
Le cours le plus bas de JPMorgan Active Value ETF (JAVA) sur l'année a été 55.51. Sa comparaison avec 68.95 et 55.51 - 69.23 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de JAVA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action JAVA a-t-elle été divisée ?
JPMorgan Active Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 68.77 et 8.19% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 68.77
- Ouverture
- 68.78
- Bid
- 68.95
- Ask
- 69.25
- Plus Bas
- 68.44
- Plus Haut
- 68.99
- Volume
- 378
- Changement quotidien
- 0.26%
- Changement Mensuel
- 2.19%
- Changement à 6 Mois
- 9.03%
- Changement Annuel
- 8.19%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8