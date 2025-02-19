КотировкиРазделы
Валюты / JAVA
Назад в Рынок акций США

JAVA: JPMorgan Active Value ETF

69.42 USD 0.33 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JAVA за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.25, а максимальная — 69.83.

Следите за динамикой JPMorgan Active Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости JAVA

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JAVA сегодня?

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) сегодня оценивается на уровне 69.42. Инструмент торгуется в пределах 69.25 - 69.83, вчерашнее закрытие составило 69.09, а торговый объем достиг 706. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JAVA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Active Value ETF?

JPMorgan Active Value ETF в настоящее время оценивается в 69.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.03% и USD. Отслеживайте движения JAVA на графике в реальном времени.

Как купить акции JAVA?

Вы можете купить акции JPMorgan Active Value ETF (JAVA) по текущей цене 69.42. Ордера обычно размещаются около 69.42 или 69.72, тогда как 706 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JAVA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JAVA?

Инвестирование в JPMorgan Active Value ETF предполагает учет годового диапазона 55.51 - 69.83 и текущей цены 69.42. Многие сравнивают 0.81% и 12.60% перед размещением ордеров на 69.42 или 69.72. Изучайте ежедневные изменения цены JAVA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Active Value ETF?

Самая высокая цена JPMorgan Active Value ETF (JAVA) за последний год составила 69.83. Акции заметно колебались в пределах 55.51 - 69.83, сравнение с 69.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Active Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Active Value ETF?

Самая низкая цена JPMorgan Active Value ETF (JAVA) за год составила 55.51. Сравнение с текущими 69.42 и 55.51 - 69.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JAVA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JAVA?

В прошлом JPMorgan Active Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.09 и 8.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
69.25 69.83
Годовой диапазон
55.51 69.83
Предыдущее закрытие
69.09
Open
69.25
Bid
69.42
Ask
69.72
Low
69.25
High
69.83
Объем
706
Дневное изменение
0.48%
Месячное изменение
0.81%
6-месячное изменение
12.60%
Годовое изменение
8.03%
04 октября, суббота