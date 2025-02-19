- Обзор рынка
JAVA: JPMorgan Active Value ETF
Курс JAVA за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.25, а максимальная — 69.83.
Следите за динамикой JPMorgan Active Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости JAVA
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JAVA сегодня?
JPMorgan Active Value ETF (JAVA) сегодня оценивается на уровне 69.42. Инструмент торгуется в пределах 69.25 - 69.83, вчерашнее закрытие составило 69.09, а торговый объем достиг 706. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JAVA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Active Value ETF?
JPMorgan Active Value ETF в настоящее время оценивается в 69.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.03% и USD. Отслеживайте движения JAVA на графике в реальном времени.
Как купить акции JAVA?
Вы можете купить акции JPMorgan Active Value ETF (JAVA) по текущей цене 69.42. Ордера обычно размещаются около 69.42 или 69.72, тогда как 706 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JAVA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JAVA?
Инвестирование в JPMorgan Active Value ETF предполагает учет годового диапазона 55.51 - 69.83 и текущей цены 69.42. Многие сравнивают 0.81% и 12.60% перед размещением ордеров на 69.42 или 69.72. Изучайте ежедневные изменения цены JAVA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Active Value ETF?
Самая высокая цена JPMorgan Active Value ETF (JAVA) за последний год составила 69.83. Акции заметно колебались в пределах 55.51 - 69.83, сравнение с 69.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Active Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Active Value ETF?
Самая низкая цена JPMorgan Active Value ETF (JAVA) за год составила 55.51. Сравнение с текущими 69.42 и 55.51 - 69.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JAVA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JAVA?
В прошлом JPMorgan Active Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.09 и 8.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 69.09
- Open
- 69.25
- Bid
- 69.42
- Ask
- 69.72
- Low
- 69.25
- High
- 69.83
- Объем
- 706
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- 0.81%
- 6-месячное изменение
- 12.60%
- Годовое изменение
- 8.03%