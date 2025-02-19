- Panorámica
JAVA: JPMorgan Active Value ETF
El tipo de cambio de JAVA de hoy ha cambiado un 0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 69.25, mientras que el máximo ha alcanzado 69.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas JPMorgan Active Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de JAVA hoy?
JPMorgan Active Value ETF (JAVA) se evalúa hoy en 69.42. El instrumento se negocia dentro de 69.25 - 69.83; el cierre de ayer ha sido 69.09 y el volumen comercial ha alcanzado 706. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios JAVA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de JPMorgan Active Value ETF?
JPMorgan Active Value ETF se evalúa actualmente en 69.42. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.03% y USD. Monitoree los movimientos de JAVA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de JAVA?
Puede comprar acciones de JPMorgan Active Value ETF (JAVA) al precio actual de 69.42. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 69.42 o 69.72, mientras que 706 y 0.25% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de JAVA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de JAVA?
Invertir en JPMorgan Active Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 55.51 - 69.83 y el precio actual 69.42. Muchos comparan 0.81% y 12.60% antes de colocar órdenes en 69.42 o 69.72. Estudie los cambios diarios de precios de JAVA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de JPMorgan Active Value ETF?
El precio más alto de JPMorgan Active Value ETF (JAVA) en el último año ha sido 69.83. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 55.51 - 69.83, una comparación con 69.09 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de JPMorgan Active Value ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de JPMorgan Active Value ETF?
El precio más bajo de JPMorgan Active Value ETF (JAVA) para el año ha sido 55.51. La comparación con los actuales 69.42 y 55.51 - 69.83 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de JAVA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de JAVA?
En el pasado, JPMorgan Active Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 69.09 y 8.03% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 69.09
- Open
- 69.25
- Bid
- 69.42
- Ask
- 69.72
- Low
- 69.25
- High
- 69.83
- Volumen
- 706
- Cambio diario
- 0.48%
- Cambio mensual
- 0.81%
- Cambio a 6 meses
- 12.60%
- Cambio anual
- 8.03%