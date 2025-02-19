- Übersicht
JAVA: JPMorgan Active Value ETF
Der Wechselkurs von JAVA hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.25 bis zu einem Hoch von 69.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan Active Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von JAVA heute?
Die Aktie von JPMorgan Active Value ETF (JAVA) notiert heute bei 69.42. Sie wird innerhalb einer Spanne von 69.25 - 69.83 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 69.09 und das Handelsvolumen erreichte 706. Das Live-Chart von JAVA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie JAVA Dividenden?
JPMorgan Active Value ETF wird derzeit mit 69.42 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.03% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JAVA zu verfolgen.
Wie kaufe ich JAVA-Aktien?
Sie können Aktien von JPMorgan Active Value ETF (JAVA) zum aktuellen Kurs von 69.42 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 69.42 oder 69.72 platziert, während 706 und 0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JAVA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in JAVA-Aktien?
Bei einer Investition in JPMorgan Active Value ETF müssen die jährliche Spanne 55.51 - 69.83 und der aktuelle Kurs 69.42 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.81% und 12.60%, bevor sie Orders zu 69.42 oder 69.72 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JAVA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan Active Value ETF?
Der höchste Kurs von JPMorgan Active Value ETF (JAVA) im vergangenen Jahr lag bei 69.83. Innerhalb von 55.51 - 69.83 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 69.09 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMorgan Active Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan Active Value ETF?
Der niedrigste Kurs von JPMorgan Active Value ETF (JAVA) im Laufe des Jahres betrug 55.51. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 69.42 und der Spanne 55.51 - 69.83 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JAVA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von JAVA statt?
JPMorgan Active Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 69.09 und 8.03% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 69.09
- Eröffnung
- 69.25
- Bid
- 69.42
- Ask
- 69.72
- Tief
- 69.25
- Hoch
- 69.83
- Volumen
- 706
- Tagesänderung
- 0.48%
- Monatsänderung
- 0.81%
- 6-Monatsänderung
- 12.60%
- Jahresänderung
- 8.03%