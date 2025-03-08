Moedas / HYLN
HYLN: Hyliion Holdings Corp Class A
1.95 USD 0.18 (10.17%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HYLN para hoje mudou para 10.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.79 e o mais alto foi 1.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Hyliion Holdings Corp Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HYLN Notícias
- Hyliion nomeia Darrell Preble como vice-presidente de operações
- Hyliion appoints Darrell Preble as VP of operations
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Hyliion at Gateway Conference: Disrupting Energy with Distributed Power
- Hyliion: The Recent Rebound Seems Unwarranted (NYSE:HYLN)
- Earnings call transcript: Hyliion Holdings misses Q2 2025 revenue forecast
- Hyliion Holdings Corp. (HYLN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Hyliion Q2 2025 slides: commercialization delayed to 2026, revenue guidance lowered
- Hyliion Holdings earnings beat, revenue fell short of estimates
- EV Company News For The Month Of July 2025
- SES AI: Higher Revenues Expected & Greater Commercialization Efforts Into 2026
- Hyliion’s KARNO generator qualifies for 30% tax credit under new act
- EV Company News For The Month Of June 2025
- Hyliion signs LOI with MMR Power Solutions for KARNO modules
- EV Company News For The Month Of May 2025
- Hyliion stock soars on US Air Force selection
- Hyliion selected for Air Force fuel resilience project
- Hyliion stock hits 52-week low at $1.16 amid market challenges
- Hyliion, Alkhorayef ink MOU for Saudi energy project
- AbbVie, Nvidia, and Exelixis Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Tesla, UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- EV Company News For The Month Of March 2025
- Hyliion: Aggressive KARNO Commercialization Timeline Amid Competitive Pressures (HYLN)
Faixa diária
1.79 1.98
Faixa anual
1.11 4.10
- Fechamento anterior
- 1.77
- Open
- 1.79
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Low
- 1.79
- High
- 1.98
- Volume
- 742
- Mudança diária
- 10.17%
- Mudança mensal
- 19.63%
- Mudança de 6 meses
- 41.30%
- Mudança anual
- -20.41%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh