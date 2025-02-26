Валюты / HYLN
HYLN: Hyliion Holdings Corp Class A
1.83 USD 0.08 (4.57%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HYLN за сегодня изменился на 4.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.74, а максимальная — 1.84.
Следите за динамикой Hyliion Holdings Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.74 1.84
Годовой диапазон
1.11 4.10
- Предыдущее закрытие
- 1.75
- Open
- 1.79
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Low
- 1.74
- High
- 1.84
- Объем
- 1.207 K
- Дневное изменение
- 4.57%
- Месячное изменение
- 12.27%
- 6-месячное изменение
- 32.61%
- Годовое изменение
- -25.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.