HYLN: Hyliion Holdings Corp Class A

1.83 USD 0.08 (4.57%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HYLN за сегодня изменился на 4.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.74, а максимальная — 1.84.

Следите за динамикой Hyliion Holdings Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости HYLN

Дневной диапазон
1.74 1.84
Годовой диапазон
1.11 4.10
Предыдущее закрытие
1.75
Open
1.79
Bid
1.83
Ask
2.13
Low
1.74
High
1.84
Объем
1.207 K
Дневное изменение
4.57%
Месячное изменение
12.27%
6-месячное изменение
32.61%
Годовое изменение
-25.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.