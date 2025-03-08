QuotazioniSezioni
HYLN: Hyliion Holdings Corp Class A

1.98 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HYLN ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.92 e ad un massimo di 2.07.

Segui le dinamiche di Hyliion Holdings Corp Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.92 2.07
Intervallo Annuale
1.11 4.10
Chiusura Precedente
1.98
Apertura
2.00
Bid
1.98
Ask
2.28
Minimo
1.92
Massimo
2.07
Volume
1.585 K
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
21.47%
Variazione Semestrale
43.48%
Variazione Annuale
-19.18%
21 settembre, domenica