Valute / HYLN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HYLN: Hyliion Holdings Corp Class A
1.98 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HYLN ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.92 e ad un massimo di 2.07.
Segui le dinamiche di Hyliion Holdings Corp Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HYLN News
- Hyliion nomina Darrell Preble come VP delle operazioni
- Hyliion appoints Darrell Preble as VP of operations
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Hyliion at Gateway Conference: Disrupting Energy with Distributed Power
- Hyliion: The Recent Rebound Seems Unwarranted (NYSE:HYLN)
- Earnings call transcript: Hyliion Holdings misses Q2 2025 revenue forecast
- Hyliion Holdings Corp. (HYLN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Hyliion Q2 2025 slides: commercialization delayed to 2026, revenue guidance lowered
- Hyliion Holdings earnings beat, revenue fell short of estimates
- EV Company News For The Month Of July 2025
- SES AI: Higher Revenues Expected & Greater Commercialization Efforts Into 2026
- Hyliion’s KARNO generator qualifies for 30% tax credit under new act
- EV Company News For The Month Of June 2025
- Hyliion signs LOI with MMR Power Solutions for KARNO modules
- EV Company News For The Month Of May 2025
- Hyliion stock soars on US Air Force selection
- Hyliion selected for Air Force fuel resilience project
- Hyliion stock hits 52-week low at $1.16 amid market challenges
- Hyliion, Alkhorayef ink MOU for Saudi energy project
- AbbVie, Nvidia, and Exelixis Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Tesla, UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- EV Company News For The Month Of March 2025
- Hyliion: Aggressive KARNO Commercialization Timeline Amid Competitive Pressures (HYLN)
Intervallo Giornaliero
1.92 2.07
Intervallo Annuale
1.11 4.10
- Chiusura Precedente
- 1.98
- Apertura
- 2.00
- Bid
- 1.98
- Ask
- 2.28
- Minimo
- 1.92
- Massimo
- 2.07
- Volume
- 1.585 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 21.47%
- Variazione Semestrale
- 43.48%
- Variazione Annuale
- -19.18%
21 settembre, domenica