货币 / HYLN
HYLN: Hyliion Holdings Corp Class A
1.79 USD 0.04 (2.19%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HYLN汇率已更改-2.19%。当日，交易品种以低点1.73和高点1.91进行交易。
关注Hyliion Holdings Corp Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HYLN新闻
- Hyliion任命Darrell Preble为运营副总裁
- Hyliion appoints Darrell Preble as VP of operations
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Hyliion at Gateway Conference: Disrupting Energy with Distributed Power
- Hyliion: The Recent Rebound Seems Unwarranted (NYSE:HYLN)
- Earnings call transcript: Hyliion Holdings misses Q2 2025 revenue forecast
- Hyliion Holdings Corp. (HYLN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Hyliion Q2 2025 slides: commercialization delayed to 2026, revenue guidance lowered
- Hyliion Holdings earnings beat, revenue fell short of estimates
- EV Company News For The Month Of July 2025
- SES AI: Higher Revenues Expected & Greater Commercialization Efforts Into 2026
- Hyliion’s KARNO generator qualifies for 30% tax credit under new act
- EV Company News For The Month Of June 2025
- Hyliion signs LOI with MMR Power Solutions for KARNO modules
- EV Company News For The Month Of May 2025
- Hyliion stock soars on US Air Force selection
- Hyliion selected for Air Force fuel resilience project
- Hyliion stock hits 52-week low at $1.16 amid market challenges
- Hyliion, Alkhorayef ink MOU for Saudi energy project
- AbbVie, Nvidia, and Exelixis Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Tesla, UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- EV Company News For The Month Of March 2025
- Hyliion: Aggressive KARNO Commercialization Timeline Amid Competitive Pressures (HYLN)
日范围
1.73 1.91
年范围
1.11 4.10
- 前一天收盘价
- 1.83
- 开盘价
- 1.82
- 卖价
- 1.79
- 买价
- 2.09
- 最低价
- 1.73
- 最高价
- 1.91
- 交易量
- 1.388 K
- 日变化
- -2.19%
- 月变化
- 9.82%
- 6个月变化
- 29.71%
- 年变化
- -26.94%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值