HEPS: D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh

2.63 USD 0.02 (0.77%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do HEPS para hoje mudou para 0.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.61 e o mais alto foi 2.64.

Veja a dinâmica do par de moedas D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

HEPS Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de HEPS hoje?

Hoje D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh (HEPS) está avaliado em 2.63. O instrumento é negociado dentro de 2.61 - 2.64, o fechamento de ontem foi 2.61, e o volume de negociação atingiu 78. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HEPS em tempo real.

As ações de D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh pagam dividendos?

Atualmente D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh está avaliado em 2.63. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -15.43% e USD. Monitore os movimentos de HEPS no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de HEPS?

Você pode comprar ações de D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh (HEPS) pelo preço atual 2.63. Ordens geralmente são executadas perto de 2.63 ou 2.93, enquanto 78 e 0.77% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HEPS no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de HEPS?

Investir em D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh envolve considerar a faixa anual 2.41 - 3.86 e o preço atual 2.63. Muitos comparam -2.59% e 0.38% antes de enviar ordens em 2.63 ou 2.93. Estude as mudanças diárias de preço de HEPS no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações D-MARKET Electronic Services & Trading?

O maior preço de D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) no último ano foi 3.86. As ações oscilaram bastante dentro de 2.41 - 3.86, e a comparação com 2.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações D-MARKET Electronic Services & Trading?

O menor preço de D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) no ano foi 2.41. A comparação com o preço atual 2.63 e 2.41 - 3.86 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HEPS em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de HEPS?

No passado D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.61 e -15.43% após os eventos corporativos.

Faixa diária
2.61 2.64
Faixa anual
2.41 3.86
Fechamento anterior
2.61
Open
2.61
Bid
2.63
Ask
2.93
Low
2.61
High
2.64
Volume
78
Mudança diária
0.77%
Mudança mensal
-2.59%
Mudança de 6 meses
0.38%
Mudança anual
-15.43%
