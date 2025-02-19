- Visão do mercado
HEPS: D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh
A taxa do HEPS para hoje mudou para 0.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.61 e o mais alto foi 2.64.
Veja a dinâmica do par de moedas D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HEPS hoje?
Hoje D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh (HEPS) está avaliado em 2.63. O instrumento é negociado dentro de 2.61 - 2.64, o fechamento de ontem foi 2.61, e o volume de negociação atingiu 78. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HEPS em tempo real.
As ações de D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh pagam dividendos?
Atualmente D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh está avaliado em 2.63. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -15.43% e USD. Monitore os movimentos de HEPS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HEPS?
Você pode comprar ações de D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh (HEPS) pelo preço atual 2.63. Ordens geralmente são executadas perto de 2.63 ou 2.93, enquanto 78 e 0.77% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HEPS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HEPS?
Investir em D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh envolve considerar a faixa anual 2.41 - 3.86 e o preço atual 2.63. Muitos comparam -2.59% e 0.38% antes de enviar ordens em 2.63 ou 2.93. Estude as mudanças diárias de preço de HEPS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações D-MARKET Electronic Services & Trading?
O maior preço de D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) no último ano foi 3.86. As ações oscilaram bastante dentro de 2.41 - 3.86, e a comparação com 2.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações D-MARKET Electronic Services & Trading?
O menor preço de D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) no ano foi 2.41. A comparação com o preço atual 2.63 e 2.41 - 3.86 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HEPS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HEPS?
No passado D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.61 e -15.43% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 2.61
- Open
- 2.61
- Bid
- 2.63
- Ask
- 2.93
- Low
- 2.61
- High
- 2.64
- Volume
- 78
- Mudança diária
- 0.77%
- Mudança mensal
- -2.59%
- Mudança de 6 meses
- 0.38%
- Mudança anual
- -15.43%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.06 milh
- Projeç.
- Prév.
- 4.00 milh
- Atu.
- 1.5%
- Projeç.
- Prév.
- -0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.182%
- Projeç.
- Prév.
- 1.650%