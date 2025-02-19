KurseKategorien
Währungen / HEPS
Zurück zum Aktien

HEPS: D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh

2.63 USD 0.02 (0.77%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HEPS hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.61 bis zu einem Hoch von 2.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HEPS News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von HEPS heute?

Die Aktie von D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh (HEPS) notiert heute bei 2.63. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.61 - 2.64 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.61 und das Handelsvolumen erreichte 61. Das Live-Chart von HEPS zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie HEPS Dividenden?

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh wird derzeit mit 2.63 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -15.43% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HEPS zu verfolgen.

Wie kaufe ich HEPS-Aktien?

Sie können Aktien von D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh (HEPS) zum aktuellen Kurs von 2.63 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.63 oder 2.93 platziert, während 61 und 0.77% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HEPS auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in HEPS-Aktien?

Bei einer Investition in D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh müssen die jährliche Spanne 2.41 - 3.86 und der aktuelle Kurs 2.63 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.59% und 0.38%, bevor sie Orders zu 2.63 oder 2.93 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HEPS.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von D-MARKET Electronic Services & Trading?

Der höchste Kurs von D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) im vergangenen Jahr lag bei 3.86. Innerhalb von 2.41 - 3.86 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von D-MARKET Electronic Services & Trading?

Der niedrigste Kurs von D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) im Laufe des Jahres betrug 2.41. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.63 und der Spanne 2.41 - 3.86 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HEPS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von HEPS statt?

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.61 und -15.43% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
2.61 2.64
Jahresspanne
2.41 3.86
Vorheriger Schlusskurs
2.61
Eröffnung
2.61
Bid
2.63
Ask
2.93
Tief
2.61
Hoch
2.64
Volumen
61
Tagesänderung
0.77%
Monatsänderung
-2.59%
6-Monatsänderung
0.38%
Jahresänderung
-15.43%
23 Oktober, Donnerstag
12:30
USD
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
4.06 M
Erw
Vorh
4.00 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
1.5%
Erw
Vorh
-0.2%
14:25
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
5-jährige TIPS-Auktion
Akt
1.182%
Erw
Vorh
1.650%