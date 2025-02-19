- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HEPS: D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh
Der Wechselkurs von HEPS hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.61 bis zu einem Hoch von 2.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HEPS News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HEPS heute?
Die Aktie von D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh (HEPS) notiert heute bei 2.63. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.61 - 2.64 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.61 und das Handelsvolumen erreichte 61. Das Live-Chart von HEPS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HEPS Dividenden?
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh wird derzeit mit 2.63 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -15.43% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HEPS zu verfolgen.
Wie kaufe ich HEPS-Aktien?
Sie können Aktien von D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh (HEPS) zum aktuellen Kurs von 2.63 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.63 oder 2.93 platziert, während 61 und 0.77% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HEPS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HEPS-Aktien?
Bei einer Investition in D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh müssen die jährliche Spanne 2.41 - 3.86 und der aktuelle Kurs 2.63 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.59% und 0.38%, bevor sie Orders zu 2.63 oder 2.93 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HEPS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von D-MARKET Electronic Services & Trading?
Der höchste Kurs von D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) im vergangenen Jahr lag bei 3.86. Innerhalb von 2.41 - 3.86 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von D-MARKET Electronic Services & Trading?
Der niedrigste Kurs von D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) im Laufe des Jahres betrug 2.41. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.63 und der Spanne 2.41 - 3.86 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HEPS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HEPS statt?
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.61 und -15.43% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.61
- Eröffnung
- 2.61
- Bid
- 2.63
- Ask
- 2.93
- Tief
- 2.61
- Hoch
- 2.64
- Volumen
- 61
- Tagesänderung
- 0.77%
- Monatsänderung
- -2.59%
- 6-Monatsänderung
- 0.38%
- Jahresänderung
- -15.43%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.06 M
- Erw
- Vorh
- 4.00 M
- Akt
- 1.5%
- Erw
- Vorh
- -0.2%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.182%
- Erw
- Vorh
- 1.650%