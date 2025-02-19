- Panorámica
HEPS: D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh
El tipo de cambio de HEPS de hoy ha cambiado un 0.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.61, mientras que el máximo ha alcanzado 2.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de HEPS hoy?
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh (HEPS) se evalúa hoy en 2.63. El instrumento se negocia dentro de 2.61 - 2.64; el cierre de ayer ha sido 2.61 y el volumen comercial ha alcanzado 41. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios HEPS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh?
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh se evalúa actualmente en 2.63. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -15.43% y USD. Monitoree los movimientos de HEPS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de HEPS?
Puede comprar acciones de D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh (HEPS) al precio actual de 2.63. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 2.63 o 2.93, mientras que 41 y 0.38% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de HEPS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de HEPS?
Invertir en D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh implica tener en cuenta el rango anual 2.41 - 3.86 y el precio actual 2.63. Muchos comparan -2.59% y 0.38% antes de colocar órdenes en 2.63 o 2.93. Estudie los cambios diarios de precios de HEPS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de D-MARKET Electronic Services & Trading?
El precio más alto de D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) en el último año ha sido 3.86. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 2.41 - 3.86, una comparación con 2.61 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de D-MARKET Electronic Services & Trading?
El precio más bajo de D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) para el año ha sido 2.41. La comparación con los actuales 2.63 y 2.41 - 3.86 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de HEPS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de HEPS?
En el pasado, D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 2.61 y -15.43% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 2.61
- Open
- 2.62
- Bid
- 2.63
- Ask
- 2.93
- Low
- 2.61
- High
- 2.64
- Volumen
- 41
- Cambio diario
- 0.77%
- Cambio mensual
- -2.59%
- Cambio a 6 meses
- 0.38%
- Cambio anual
- -15.43%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.06 M
- Pronós.
- Prev.
- 4.00 M
- Act.
- 1.5%
- Pronós.
- Prev.
- -0.2%
- Act.
- 1.182%
- Pronós.
- Prev.
- 1.650%