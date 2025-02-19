- 概要
HEPS: D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh
HEPSの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり2.61の安値と2.64の高値で取引されました。
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HEPS株の現在の価格は？
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shの株価は本日2.63です。2.61 - 2.64内で取引され、前日の終値は2.61、取引量は41に達しました。HEPSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shの株は配当を出しますか？
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shの現在の価格は2.63です。配当方針は会社によりますが、投資家は-15.43%やUSDにも注目します。HEPSの動きはライブチャートで確認できます。
HEPS株を買う方法は？
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shの株は現在2.63で購入可能です。注文は通常2.63または2.93付近で行われ、41や0.38%が市場の動きを示します。HEPSの最新情報はライブチャートで確認できます。
HEPS株に投資する方法は？
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shへの投資では、年間の値幅2.41 - 3.86と現在の2.63を考慮します。注文は多くの場合2.63や2.93で行われる前に、-2.59%や0.38%と比較されます。HEPSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
D-MARKET Electronic Services & Tradingの株の最高値は？
D-MARKET Electronic Services & Tradingの過去1年の最高値は3.86でした。2.41 - 3.86内で株価は大きく変動し、2.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
D-MARKET Electronic Services & Tradingの株の最低値は？
D-MARKET Electronic Services & Trading(HEPS)の年間最安値は2.41でした。現在の2.63や2.41 - 3.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HEPSの動きはライブチャートで確認できます。
HEPSの株式分割はいつ行われましたか？
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.61、-15.43%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 2.61
- 始値
- 2.62
- 買値
- 2.63
- 買値
- 2.93
- 安値
- 2.61
- 高値
- 2.64
- 出来高
- 41
- 1日の変化
- 0.77%
- 1ヶ月の変化
- -2.59%
- 6ヶ月の変化
- 0.38%
- 1年の変化
- -15.43%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.06 M
- 期待
- 前
- 4.00 M
- 実際
- 1.5%
- 期待
- 前
- -0.2%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.182%
- 期待
- 前
- 1.650%