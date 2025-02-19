クォートセクション
通貨 / HEPS
株に戻る

HEPS: D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh

2.63 USD 0.02 (0.77%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HEPSの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり2.61の安値と2.64の高値で取引されました。

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HEPS News

よくあるご質問

HEPS株の現在の価格は？

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shの株価は本日2.63です。2.61 - 2.64内で取引され、前日の終値は2.61、取引量は41に達しました。HEPSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shの株は配当を出しますか？

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shの現在の価格は2.63です。配当方針は会社によりますが、投資家は-15.43%やUSDにも注目します。HEPSの動きはライブチャートで確認できます。

HEPS株を買う方法は？

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shの株は現在2.63で購入可能です。注文は通常2.63または2.93付近で行われ、41や0.38%が市場の動きを示します。HEPSの最新情報はライブチャートで確認できます。

HEPS株に投資する方法は？

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shへの投資では、年間の値幅2.41 - 3.86と現在の2.63を考慮します。注文は多くの場合2.63や2.93で行われる前に、-2.59%や0.38%と比較されます。HEPSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

D-MARKET Electronic Services & Tradingの株の最高値は？

D-MARKET Electronic Services & Tradingの過去1年の最高値は3.86でした。2.41 - 3.86内で株価は大きく変動し、2.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

D-MARKET Electronic Services & Tradingの株の最低値は？

D-MARKET Electronic Services & Trading(HEPS)の年間最安値は2.41でした。現在の2.63や2.41 - 3.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HEPSの動きはライブチャートで確認できます。

HEPSの株式分割はいつ行われましたか？

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.61、-15.43%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
2.61 2.64
1年のレンジ
2.41 3.86
以前の終値
2.61
始値
2.62
買値
2.63
買値
2.93
安値
2.61
高値
2.64
出来高
41
1日の変化
0.77%
1ヶ月の変化
-2.59%
6ヶ月の変化
0.38%
1年の変化
-15.43%
23 10月, 木曜日
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
4.06 M
期待
4.00 M
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
1.5%
期待
-0.2%
14:25
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
5年TIPS入札
実際
1.182%
期待
1.650%