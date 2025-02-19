- Aperçu
HEPS: D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh
Le taux de change de HEPS a changé de 0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.61 et à un maximum de 2.64.
Suivez la dynamique D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action HEPS aujourd'hui ?
L'action D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh est cotée à 2.62 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.61 - 2.64, a clôturé hier à 2.61 et son volume d'échange a atteint 163. Le graphique en temps réel du cours de HEPS présente ces mises à jour.
L'action D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh verse-t-elle des dividendes ?
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh est actuellement valorisé à 2.62. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -15.76% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HEPS.
Comment acheter des actions HEPS ?
Vous pouvez acheter des actions D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh au cours actuel de 2.62. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.62 ou de 2.92, le 163 et le 0.38% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HEPS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action HEPS ?
Investir dans D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh implique de prendre en compte la fourchette annuelle 2.41 - 3.86 et le prix actuel 2.62. Beaucoup comparent -2.96% et 0.00% avant de passer des ordres à 2.62 ou 2.92. Consultez le graphique du cours de HEPS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action D-MARKET Electronic Services & Trading ?
Le cours le plus élevé de D-MARKET Electronic Services & Trading l'année dernière était 3.86. Au cours de 2.41 - 3.86, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.61 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action D-MARKET Electronic Services & Trading ?
Le cours le plus bas de D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) sur l'année a été 2.41. Sa comparaison avec 2.62 et 2.41 - 3.86 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HEPS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action HEPS a-t-elle été divisée ?
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.61 et -15.76% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 2.61
- Ouverture
- 2.61
- Bid
- 2.62
- Ask
- 2.92
- Plus Bas
- 2.61
- Plus Haut
- 2.64
- Volume
- 163
- Changement quotidien
- 0.38%
- Changement Mensuel
- -2.96%
- Changement à 6 Mois
- 0.00%
- Changement Annuel
- -15.76%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 4.06 M
- Fcst
- Prev
- 4.00 M
- Act
- 1.5%
- Fcst
- Prev
- -0.2%
- Act
- 1.182%
- Fcst
- Prev
- 1.650%