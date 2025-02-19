- Genel bakış
HEPS: D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh
HEPS fiyatı bugün 0.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.61 ve Yüksek fiyatı olarak 2.64 aralığında işlem gördü.
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
HEPS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh hisse senedi 2.63 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 2.61 - 2.64 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 2.61 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 78 değerine ulaştı. HEPS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh hisse senedi temettü ödüyor mu?
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh hisse senedi şu anda 2.63 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -15.43% ve USD değerlerini izler. HEPS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
HEPS hisse senedi nasıl alınır?
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh hisselerini şu anki 2.63 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 2.63 ve Ask 2.93 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 78 ve günlük değişim oranı 0.77% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HEPS fiyat hareketlerini takip edin.
HEPS hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 2.41 - 3.86 ve mevcut fiyatı 2.63 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 2.63 veya Ask 2.93 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.59% ve 6 aylık değişim oranı 0.38% değerlerini karşılaştırır. HEPS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
D-MARKET Electronic Services & Trading hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
D-MARKET Electronic Services & Trading hisse senedi yıllık olarak 3.86 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 2.41 - 3.86). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 2.61 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh performansını takip edin.
D-MARKET Electronic Services & Trading hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 2.41 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 2.63 ve hareket ettiği yıllık aralık 2.41 - 3.86 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HEPS fiyat hareketlerini izleyin.
HEPS hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 2.61 ve yıllık değişim oranı -15.43% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 2.61
- Açılış
- 2.61
- Satış
- 2.63
- Alış
- 2.93
- Düşük
- 2.61
- Yüksek
- 2.64
- Hacim
- 78
- Günlük değişim
- 0.77%
- Aylık değişim
- -2.59%
- 6 aylık değişim
- 0.38%
- Yıllık değişim
- -15.43%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 4.06 M
- Beklenti
- Önceki
- 4.00 M
- Açıklanan
- 1.5%
- Beklenti
- Önceki
- -0.2%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 1.182%
- Beklenti
- Önceki
- 1.650%