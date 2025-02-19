HEPS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh hisse senedi 2.63 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 2.61 - 2.64 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 2.61 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 78 değerine ulaştı. HEPS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh hisse senedi temettü ödüyor mu? D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh hisse senedi şu anda 2.63 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -15.43% ve USD değerlerini izler. HEPS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

HEPS hisse senedi nasıl alınır? D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh hisselerini şu anki 2.63 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 2.63 ve Ask 2.93 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 78 ve günlük değişim oranı 0.77% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HEPS fiyat hareketlerini takip edin.

HEPS hisse senedine nasıl yatırım yapılır? D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 2.41 - 3.86 ve mevcut fiyatı 2.63 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 2.63 veya Ask 2.93 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.59% ve 6 aylık değişim oranı 0.38% değerlerini karşılaştırır. HEPS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

D-MARKET Electronic Services & Trading hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? D-MARKET Electronic Services & Trading hisse senedi yıllık olarak 3.86 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 2.41 - 3.86). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 2.61 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh performansını takip edin.

D-MARKET Electronic Services & Trading hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 2.41 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 2.63 ve hareket ettiği yıllık aralık 2.41 - 3.86 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HEPS fiyat hareketlerini izleyin.