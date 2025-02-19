시세섹션
통화 / HEPS
HEPS: D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh

2.63 USD 0.02 (0.77%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

HEPS 환율이 오늘 0.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.61이고 고가는 2.64이었습니다.

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

오늘 HEPS 주식의 가격은?

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh 주식은 당일 2.63에 가격이 책정되며 2.61 - 2.64 내에서 거래되고 어제의 종가는 2.61 였고 거래 볼륨은 78이었습니다. HEPS의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh은 현재 2.63로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -15.43% 및 USD를 지켜 봅니다. HEPS의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

HEPS 주식을 매수하는 방법은?

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh의 주식을 현재 2.63의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 2.93 근처로 접수되며 78 및 0.77%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 HEPS의 업데이트를 확인해 보세요.

HEPS 주식에 투자하는 방법은?

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh에 대한 투자시에는 연간 변동폭 2.41 - 3.86 및 현재 가격 2.63을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -2.59% 및 0.38%를 비교합니다. HEPS 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

D-MARKET Electronic Services & Trading 주식 최고가는?

지난해 D-MARKET Electronic Services & Trading의 최고가는 3.86였습니다. 2.41 - 3.86 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 2.61와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh의 움직임을 살펴보세요.

D-MARKET Electronic Services & Trading 최저가는?

연중 D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS)의 최저 가격은 2.41였습니다. 현재 2.63 및 2.41 - 3.86와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. HEPS의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

HEPS 주식의 분할은 언제였는지?

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 2.61 및 -15.43%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
2.61 2.64
년간 변동
2.41 3.86
이전 종가
2.61
시가
2.61
Bid
2.63
Ask
2.93
저가
2.61
고가
2.64
볼륨
78
일일 변동
0.77%
월 변동
-2.59%
6개월 변동
0.38%
년간 변동율
-15.43%
