HEPS: D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh
今日HEPS汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点2.61和高点2.64进行交易。
关注D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HEPS新闻
常见问题解答
HEPS股票今天的价格是多少？
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh股票今天的定价为2.63。它在2.61 - 2.64范围内交易，昨天的收盘价为2.61，交易量达到78。HEPS的实时价格图表显示了这些更新。
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh股票是否支付股息？
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh目前的价值为2.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.43%和USD。实时查看图表以跟踪HEPS走势。
如何购买HEPS股票？
您可以以2.63的当前价格购买D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh股票。订单通常设置在2.63或2.93附近，而78和0.77%显示市场活动。立即关注HEPS的实时图表更新。
如何投资HEPS股票？
投资D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh需要考虑年度范围2.41 - 3.86和当前价格2.63。许多人在以2.63或2.93下订单之前，会比较-2.59%和。实时查看HEPS价格图表，了解每日变化。
D-MARKET Electronic Services & Trading股票的最高价格是多少？
在过去一年中，D-MARKET Electronic Services & Trading的最高价格是3.86。在2.41 - 3.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh的绩效。
D-MARKET Electronic Services & Trading股票的最低价格是多少？
D-MARKET Electronic Services & Trading（HEPS）的最低价格为2.41。将其与当前的2.63和2.41 - 3.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HEPS股票是什么时候拆分的？
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.61和-15.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.61
- 开盘价
- 2.61
- 卖价
- 2.63
- 买价
- 2.93
- 最低价
- 2.61
- 最高价
- 2.64
- 交易量
- 78
- 日变化
- 0.77%
- 月变化
- -2.59%
- 6个月变化
- 0.38%
- 年变化
- -15.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.06 M
- 预测值
- 前值
- 4.00 M
- 实际值
- 1.5%
- 预测值
- 前值
- -0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.182%
- 预测值
- 前值
- 1.650%