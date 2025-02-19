报价部分
HEPS: D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh

2.63 USD 0.02 (0.77%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日HEPS汇率已更改0.77%。当日，交易品种以低点2.61和高点2.64进行交易。

关注D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

HEPS股票今天的价格是多少？

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh股票今天的定价为2.63。它在2.61 - 2.64范围内交易，昨天的收盘价为2.61，交易量达到78。HEPS的实时价格图表显示了这些更新。

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh股票是否支付股息？

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh目前的价值为2.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.43%和USD。实时查看图表以跟踪HEPS走势。

如何购买HEPS股票？

您可以以2.63的当前价格购买D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh股票。订单通常设置在2.63或2.93附近，而78和0.77%显示市场活动。立即关注HEPS的实时图表更新。

如何投资HEPS股票？

投资D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh需要考虑年度范围2.41 - 3.86和当前价格2.63。许多人在以2.63或2.93下订单之前，会比较-2.59%和。实时查看HEPS价格图表，了解每日变化。

D-MARKET Electronic Services & Trading股票的最高价格是多少？

在过去一年中，D-MARKET Electronic Services & Trading的最高价格是3.86。在2.41 - 3.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh的绩效。

D-MARKET Electronic Services & Trading股票的最低价格是多少？

D-MARKET Electronic Services & Trading（HEPS）的最低价格为2.41。将其与当前的2.63和2.41 - 3.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HEPS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HEPS股票是什么时候拆分的？

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.61和-15.43%中可见。

日范围
2.61 2.64
年范围
2.41 3.86
前一天收盘价
2.61
开盘价
2.61
卖价
2.63
买价
2.93
最低价
2.61
最高价
2.64
交易量
78
日变化
0.77%
月变化
-2.59%
6个月变化
0.38%
年变化
-15.43%
23 十月, 星期四
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成品房销售额
实际值
4.06 M
预测值
前值
4.00 M
14:00
USD
成品房销售额月率 m/m
实际值
1.5%
预测值
前值
-0.2%
14:25
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
5年期TIPS拍卖
实际值
1.182%
预测值
前值
1.650%