КотировкиРазделы
Валюты / HEPS
Назад в Рынок акций США

HEPS: D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh

2.63 USD 0.02 (0.77%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HEPS за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.61, а максимальная — 2.64.

Следите за динамикой D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HEPS

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HEPS сегодня?

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh (HEPS) сегодня оценивается на уровне 2.63. Инструмент торгуется в пределах 2.61 - 2.64, вчерашнее закрытие составило 2.61, а торговый объем достиг 78. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEPS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh?

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh в настоящее время оценивается в 2.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -15.43% и USD. Отслеживайте движения HEPS на графике в реальном времени.

Как купить акции HEPS?

Вы можете купить акции D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh (HEPS) по текущей цене 2.63. Ордера обычно размещаются около 2.63 или 2.93, тогда как 78 и 0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEPS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HEPS?

Инвестирование в D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh предполагает учет годового диапазона 2.41 - 3.86 и текущей цены 2.63. Многие сравнивают -2.59% и 0.38% перед размещением ордеров на 2.63 или 2.93. Изучайте ежедневные изменения цены HEPS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции D-MARKET Electronic Services & Trading?

Самая высокая цена D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) за последний год составила 3.86. Акции заметно колебались в пределах 2.41 - 3.86, сравнение с 2.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции D-MARKET Electronic Services & Trading?

Самая низкая цена D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) за год составила 2.41. Сравнение с текущими 2.63 и 2.41 - 3.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEPS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HEPS?

В прошлом D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.61 и -15.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.61 2.64
Годовой диапазон
2.41 3.86
Предыдущее закрытие
2.61
Open
2.61
Bid
2.63
Ask
2.93
Low
2.61
High
2.64
Объем
78
Дневное изменение
0.77%
Месячное изменение
-2.59%
6-месячное изменение
0.38%
Годовое изменение
-15.43%
23 октября, четверг
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
Пред.
4.00 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
1.5%
Прог.
Пред.
-0.2%
14:25
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций
Акт.
1.182%
Прог.
Пред.
1.650%