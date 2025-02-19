- Обзор рынка
HEPS: D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh
Курс HEPS за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.61, а максимальная — 2.64.
Следите за динамикой D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HEPS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HEPS сегодня?
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh (HEPS) сегодня оценивается на уровне 2.63. Инструмент торгуется в пределах 2.61 - 2.64, вчерашнее закрытие составило 2.61, а торговый объем достиг 78. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HEPS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh?
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh в настоящее время оценивается в 2.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -15.43% и USD. Отслеживайте движения HEPS на графике в реальном времени.
Как купить акции HEPS?
Вы можете купить акции D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh (HEPS) по текущей цене 2.63. Ордера обычно размещаются около 2.63 или 2.93, тогда как 78 и 0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HEPS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HEPS?
Инвестирование в D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh предполагает учет годового диапазона 2.41 - 3.86 и текущей цены 2.63. Многие сравнивают -2.59% и 0.38% перед размещением ордеров на 2.63 или 2.93. Изучайте ежедневные изменения цены HEPS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции D-MARKET Electronic Services & Trading?
Самая высокая цена D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) за последний год составила 3.86. Акции заметно колебались в пределах 2.41 - 3.86, сравнение с 2.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции D-MARKET Electronic Services & Trading?
Самая низкая цена D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) за год составила 2.41. Сравнение с текущими 2.63 и 2.41 - 3.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HEPS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HEPS?
В прошлом D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.61 и -15.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.61
- Open
- 2.61
- Bid
- 2.63
- Ask
- 2.93
- Low
- 2.61
- High
- 2.64
- Объем
- 78
- Дневное изменение
- 0.77%
- Месячное изменение
- -2.59%
- 6-месячное изменение
- 0.38%
- Годовое изменение
- -15.43%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- Пред.
- 4.00 млн
- Акт.
- 1.5%
- Прог.
- Пред.
- -0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.182%
- Прог.
- Пред.
- 1.650%