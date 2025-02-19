- Panoramica
HEPS: D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh
Il tasso di cambio HEPS ha avuto una variazione del 0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.61 e ad un massimo di 2.64.
Segui le dinamiche di D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HEPS News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni HEPS oggi?
Oggi le azioni D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh sono prezzate a 2.62. Viene scambiato all'interno di 2.61 - 2.64, la chiusura di ieri è stata 2.61 e il volume degli scambi ha raggiunto 163. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HEPS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh pagano dividendi?
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh è attualmente valutato a 2.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -15.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HEPS.
Come acquistare azioni HEPS?
Puoi acquistare azioni D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh al prezzo attuale di 2.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.62 o 2.92, mentre 163 e 0.38% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HEPS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni HEPS?
Investire in D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh implica considerare l'intervallo annuale 2.41 - 3.86 e il prezzo attuale 2.62. Molti confrontano -2.96% e 0.00% prima di effettuare ordini su 2.62 o 2.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HEPS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni D-MARKET Electronic Services & Trading?
Il prezzo massimo di D-MARKET Electronic Services & Trading nell'ultimo anno è stato 3.86. All'interno di 2.41 - 3.86, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.61 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni D-MARKET Electronic Services & Trading?
Il prezzo più basso di D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) nel corso dell'anno è stato 2.41. Confrontandolo con gli attuali 2.62 e 2.41 - 3.86 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HEPS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HEPS?
D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.61 e -15.76%.
- Chiusura Precedente
- 2.61
- Apertura
- 2.61
- Bid
- 2.62
- Ask
- 2.92
- Minimo
- 2.61
- Massimo
- 2.64
- Volume
- 163
- Variazione giornaliera
- 0.38%
- Variazione Mensile
- -2.96%
- Variazione Semestrale
- 0.00%
- Variazione Annuale
- -15.76%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 4.06 M
- Fcst
- Prev
- 4.00 M
- Agire
- 1.5%
- Fcst
- Prev
- -0.2%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.182%
- Fcst
- Prev
- 1.650%