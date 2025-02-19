QuotazioniSezioni
HEPS: D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh

2.62 USD 0.01 (0.38%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HEPS ha avuto una variazione del 0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.61 e ad un massimo di 2.64.

Segui le dinamiche di D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni HEPS oggi?

Oggi le azioni D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh sono prezzate a 2.62. Viene scambiato all'interno di 2.61 - 2.64, la chiusura di ieri è stata 2.61 e il volume degli scambi ha raggiunto 163. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HEPS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh pagano dividendi?

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh è attualmente valutato a 2.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -15.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HEPS.

Come acquistare azioni HEPS?

Puoi acquistare azioni D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh al prezzo attuale di 2.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.62 o 2.92, mentre 163 e 0.38% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HEPS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni HEPS?

Investire in D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh implica considerare l'intervallo annuale 2.41 - 3.86 e il prezzo attuale 2.62. Molti confrontano -2.96% e 0.00% prima di effettuare ordini su 2.62 o 2.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HEPS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni D-MARKET Electronic Services & Trading?

Il prezzo massimo di D-MARKET Electronic Services & Trading nell'ultimo anno è stato 3.86. All'interno di 2.41 - 3.86, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.61 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni D-MARKET Electronic Services & Trading?

Il prezzo più basso di D-MARKET Electronic Services & Trading (HEPS) nel corso dell'anno è stato 2.41. Confrontandolo con gli attuali 2.62 e 2.41 - 3.86 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HEPS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HEPS?

D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Sh ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.61 e -15.76%.

Intervallo Giornaliero
2.61 2.64
Intervallo Annuale
2.41 3.86
Chiusura Precedente
2.61
Apertura
2.61
Bid
2.62
Ask
2.92
Minimo
2.61
Massimo
2.64
Volume
163
Variazione giornaliera
0.38%
Variazione Mensile
-2.96%
Variazione Semestrale
0.00%
Variazione Annuale
-15.76%
23 ottobre, giovedì
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
4.06 M
Fcst
Prev
4.00 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
1.5%
Fcst
Prev
-0.2%
14:25
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta TIPS a 5 anni
Agire
1.182%
Fcst
Prev
1.650%