G: Genpact Limited
41.56 USD 0.23 (0.55%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do G para hoje mudou para -0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.56 e o mais alto foi 42.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Genpact Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
41.56 42.05
Faixa anual
38.07 56.76
- Fechamento anterior
- 41.79
- Open
- 41.91
- Bid
- 41.56
- Ask
- 41.86
- Low
- 41.56
- High
- 42.05
- Volume
- 82
- Mudança diária
- -0.55%
- Mudança mensal
- -7.79%
- Mudança de 6 meses
- -17.18%
- Mudança anual
- 5.99%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh