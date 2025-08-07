통화 / G
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
G: Genpact Limited
41.10 USD 0.19 (0.46%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
G 환율이 오늘 -0.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 40.88이고 고가는 41.43이었습니다.
Genpact Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
G News
- Here's Why Genpact (G) is a Strong Growth Stock
- Genpact: The Setup's Stronger, Even If The Market Hasn't Caught On (NYSE:G)
- Here's Why Genpact (G) is a Strong Value Stock
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of September 8, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Genpact at Citi’s 2025 Conference: AI and Non-FTE Strategy
- Here's Why Genpact (G) is a Strong Growth Stock
- G or DT: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Why Genpact (G) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Here's Why Genpact (G) is a Strong Momentum Stock
- Reasons to Include Leidos Stock in Your Portfolio Right Now
- AI Expands Latin America Presence With Eletrobras Partnership
- Earnings call transcript: Genpact Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- BigBear.ai Partners With Narval for Cargo Security in Panama
- G vs. DT: Which Stock Is the Better Value Option?
- Why Genpact (G) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Gilat Defense Lands Multimillion-Dollar Israeli SATCOM Contract
- Genpact Limited Stock Rises 4.4% Since Q2 Earnings Beat
- C3.ai Posts Q1 Preliminary Results, Revamps Sales Team, Stock Down
- Here's Why Genpact (G) is a Strong Value Stock
- Genpact Limited (G) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Genpact (G) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Genpact (G) Q2 EPS Jumps 11%
- Genpact shares soar as earnings beat and raised outlook fuel investor optimism
일일 변동 비율
40.88 41.43
년간 변동
38.07 56.76
- 이전 종가
- 41.29
- 시가
- 41.31
- Bid
- 41.10
- Ask
- 41.40
- 저가
- 40.88
- 고가
- 41.43
- 볼륨
- 3.939 K
- 일일 변동
- -0.46%
- 월 변동
- -8.81%
- 6개월 변동
- -18.09%
- 년간 변동율
- 4.82%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K