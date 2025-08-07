货币 / G
G: Genpact Limited
41.62 USD 0.30 (0.73%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日G汇率已更改0.73%。当日，交易品种以低点41.30和高点41.79进行交易。
关注Genpact Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
G新闻
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of September 8, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Genpact at Citi’s 2025 Conference: AI and Non-FTE Strategy
- Here's Why Genpact (G) is a Strong Growth Stock
- G or DT: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Why Genpact (G) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Here's Why Genpact (G) is a Strong Momentum Stock
- Reasons to Include Leidos Stock in Your Portfolio Right Now
- AI Expands Latin America Presence With Eletrobras Partnership
- Earnings call transcript: Genpact Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- BigBear.ai Partners With Narval for Cargo Security in Panama
- G vs. DT: Which Stock Is the Better Value Option?
- Why Genpact (G) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Gilat Defense Lands Multimillion-Dollar Israeli SATCOM Contract
- Genpact Limited Stock Rises 4.4% Since Q2 Earnings Beat
- C3.ai Posts Q1 Preliminary Results, Revamps Sales Team, Stock Down
- Here's Why Genpact (G) is a Strong Value Stock
- Genpact Limited (G) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Genpact (G) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Genpact (G) Q2 EPS Jumps 11%
- Genpact shares soar as earnings beat and raised outlook fuel investor optimism
- Genpact earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- VSH Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y, Stock Falls
- Amdocs Q3 Earnings Surpass Expectations, Revenues Fall Y/Y
日范围
41.30 41.79
年范围
38.07 56.76
- 前一天收盘价
- 41.32
- 开盘价
- 41.30
- 卖价
- 41.62
- 买价
- 41.92
- 最低价
- 41.30
- 最高价
- 41.79
- 交易量
- 236
- 日变化
- 0.73%
- 月变化
- -7.65%
- 6个月变化
- -17.06%
- 年变化
- 6.15%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值