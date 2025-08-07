Devises / G
G: Genpact Limited
41.10 USD 0.19 (0.46%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de G a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.88 et à un maximum de 41.43.
Suivez la dynamique Genpact Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
40.88 41.43
Range Annuel
38.07 56.76
- Clôture Précédente
- 41.29
- Ouverture
- 41.31
- Bid
- 41.10
- Ask
- 41.40
- Plus Bas
- 40.88
- Plus Haut
- 41.43
- Volume
- 3.939 K
- Changement quotidien
- -0.46%
- Changement Mensuel
- -8.81%
- Changement à 6 Mois
- -18.09%
- Changement Annuel
- 4.82%
20 septembre, samedi