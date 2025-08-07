КотировкиРазделы
G: Genpact Limited

41.32 USD 0.79 (1.88%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс G за сегодня изменился на -1.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.29, а максимальная — 42.22.

Следите за динамикой Genpact Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
41.29 42.22
Годовой диапазон
38.07 56.76
Предыдущее закрытие
42.11
Open
42.22
Bid
41.32
Ask
41.62
Low
41.29
High
42.22
Объем
2.732 K
Дневное изменение
-1.88%
Месячное изменение
-8.32%
6-месячное изменение
-17.66%
Годовое изменение
5.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.