G: Genpact Limited
41.32 USD 0.79 (1.88%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс G за сегодня изменился на -1.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.29, а максимальная — 42.22.
Следите за динамикой Genpact Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости G
Дневной диапазон
41.29 42.22
Годовой диапазон
38.07 56.76
- Предыдущее закрытие
- 42.11
- Open
- 42.22
- Bid
- 41.32
- Ask
- 41.62
- Low
- 41.29
- High
- 42.22
- Объем
- 2.732 K
- Дневное изменение
- -1.88%
- Месячное изменение
- -8.32%
- 6-месячное изменение
- -17.66%
- Годовое изменение
- 5.38%
