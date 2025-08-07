KurseKategorien
G: Genpact Limited

41.29 USD 0.50 (1.20%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von G hat sich für heute um -1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.19 bis zu einem Hoch von 42.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Genpact Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
41.19 42.05
Jahresspanne
38.07 56.76
Vorheriger Schlusskurs
41.79
Eröffnung
41.91
Bid
41.29
Ask
41.59
Tief
41.19
Hoch
42.05
Volumen
2.232 K
Tagesänderung
-1.20%
Monatsänderung
-8.39%
6-Monatsänderung
-17.72%
Jahresänderung
5.30%
