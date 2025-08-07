Währungen / G
G: Genpact Limited
41.29 USD 0.50 (1.20%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von G hat sich für heute um -1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.19 bis zu einem Hoch von 42.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Genpact Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
41.19 42.05
Jahresspanne
38.07 56.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.79
- Eröffnung
- 41.91
- Bid
- 41.29
- Ask
- 41.59
- Tief
- 41.19
- Hoch
- 42.05
- Volumen
- 2.232 K
- Tagesänderung
- -1.20%
- Monatsänderung
- -8.39%
- 6-Monatsänderung
- -17.72%
- Jahresänderung
- 5.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K