Moedas / FXN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FXN: First Trust Energy AlphaDEX Fund
16.19 USD 0.13 (0.80%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FXN para hoje mudou para -0.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.14 e o mais alto foi 16.39.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Energy AlphaDEX Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXN Notícias
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Is First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN) a Strong ETF Right Now?
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Should You Invest in the First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN)?
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Is First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN) a Strong ETF Right Now?
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- The Rare Earth Rerun
- 3 Areas To Watch In Energy Markets This Summer
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Market Update: Our Views On The Tariff News
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- AI Generation Will Increase Power Demand Globally, Setting The Stage For Black Swan Event
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
Faixa diária
16.14 16.39
Faixa anual
12.54 18.15
- Fechamento anterior
- 16.32
- Open
- 16.33
- Bid
- 16.19
- Ask
- 16.49
- Low
- 16.14
- High
- 16.39
- Volume
- 133
- Mudança diária
- -0.80%
- Mudança mensal
- -1.88%
- Mudança de 6 meses
- -1.58%
- Mudança anual
- 0.87%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh