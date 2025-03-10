通貨 / FXN
FXN: First Trust Energy AlphaDEX Fund
16.34 USD 0.02 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FXNの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり16.14の安値と16.39の高値で取引されました。
First Trust Energy AlphaDEX Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FXN News
1日のレンジ
16.14 16.39
1年のレンジ
12.54 18.15
- 以前の終値
- 16.32
- 始値
- 16.37
- 買値
- 16.34
- 買値
- 16.64
- 安値
- 16.14
- 高値
- 16.39
- 出来高
- 354
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- -0.97%
- 6ヶ月の変化
- -0.67%
- 1年の変化
- 1.81%
