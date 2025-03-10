Dövizler / FXN
FXN: First Trust Energy AlphaDEX Fund
16.01 USD 0.33 (2.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FXN fiyatı bugün -2.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.95 ve Yüksek fiyatı olarak 16.24 aralığında işlem gördü.
First Trust Energy AlphaDEX Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
15.95 16.24
Yıllık aralık
12.54 18.15
- Önceki kapanış
- 16.34
- Açılış
- 16.24
- Satış
- 16.01
- Alış
- 16.31
- Düşük
- 15.95
- Yüksek
- 16.24
- Hacim
- 188
- Günlük değişim
- -2.02%
- Aylık değişim
- -2.97%
- 6 aylık değişim
- -2.67%
- Yıllık değişim
- -0.25%
21 Eylül, Pazar