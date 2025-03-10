Währungen / FXN
FXN: First Trust Energy AlphaDEX Fund
16.34 USD 0.02 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FXN hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.14 bis zu einem Hoch von 16.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Energy AlphaDEX Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.14 16.39
Jahresspanne
12.54 18.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.32
- Eröffnung
- 16.37
- Bid
- 16.34
- Ask
- 16.64
- Tief
- 16.14
- Hoch
- 16.39
- Volumen
- 354
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- -0.97%
- 6-Monatsänderung
- -0.67%
- Jahresänderung
- 1.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K