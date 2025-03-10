货币 / FXN
FXN: First Trust Energy AlphaDEX Fund
16.41 USD 0.02 (0.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FXN汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点16.26和高点16.48进行交易。
关注First Trust Energy AlphaDEX Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXN新闻
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Is First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN) a Strong ETF Right Now?
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Should You Invest in the First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN)?
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Is First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN) a Strong ETF Right Now?
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- The Rare Earth Rerun
- 3 Areas To Watch In Energy Markets This Summer
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Market Update: Our Views On The Tariff News
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- AI Generation Will Increase Power Demand Globally, Setting The Stage For Black Swan Event
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
日范围
16.26 16.48
年范围
12.54 18.15
- 前一天收盘价
- 16.39
- 开盘价
- 16.27
- 卖价
- 16.41
- 买价
- 16.71
- 最低价
- 16.26
- 最高价
- 16.48
- 交易量
- 202
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- -0.55%
- 6个月变化
- -0.24%
- 年变化
- 2.24%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值