FNDE: Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
A taxa do FNDE para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.23 e o mais alto foi 36.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FNDE hoje?
Hoje Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) está avaliado em 36.32. O instrumento é negociado dentro de 36.23 - 36.43, o fechamento de ontem foi 36.29, e o volume de negociação atingiu 1103. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FNDE em tempo real.
As ações de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF pagam dividendos?
Atualmente Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF está avaliado em 36.32. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.83% e USD. Monitore os movimentos de FNDE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FNDE?
Você pode comprar ações de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) pelo preço atual 36.32. Ordens geralmente são executadas perto de 36.32 ou 36.62, enquanto 1103 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FNDE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FNDE?
Investir em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF envolve considerar a faixa anual 26.43 - 36.52 e o preço atual 36.32. Muitos comparam 0.19% e 20.38% antes de enviar ordens em 36.32 ou 36.62. Estude as mudanças diárias de preço de FNDE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF?
O maior preço de Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) no último ano foi 36.52. As ações oscilaram bastante dentro de 26.43 - 36.52, e a comparação com 36.29 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF?
O menor preço de Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) no ano foi 26.43. A comparação com o preço atual 36.32 e 26.43 - 36.52 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FNDE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FNDE?
No passado Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.29 e 14.83% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 36.29
- Open
- 36.34
- Bid
- 36.32
- Ask
- 36.62
- Low
- 36.23
- High
- 36.43
- Volume
- 1.103 K
- Mudança diária
- 0.08%
- Mudança mensal
- 0.19%
- Mudança de 6 meses
- 20.38%
- Mudança anual
- 14.83%