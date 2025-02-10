- Обзор рынка
FNDE: Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
Курс FNDE за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.23, а максимальная — 36.43.
Следите за динамикой Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FNDE
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FNDE сегодня?
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) сегодня оценивается на уровне 36.32. Инструмент торгуется в пределах 36.23 - 36.43, вчерашнее закрытие составило 36.29, а торговый объем достиг 1103. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FNDE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF?
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF в настоящее время оценивается в 36.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.83% и USD. Отслеживайте движения FNDE на графике в реальном времени.
Как купить акции FNDE?
Вы можете купить акции Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) по текущей цене 36.32. Ордера обычно размещаются около 36.32 или 36.62, тогда как 1103 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FNDE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FNDE?
Инвестирование в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF предполагает учет годового диапазона 26.43 - 36.52 и текущей цены 36.32. Многие сравнивают 0.19% и 20.38% перед размещением ордеров на 36.32 или 36.62. Изучайте ежедневные изменения цены FNDE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF?
Самая высокая цена Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) за последний год составила 36.52. Акции заметно колебались в пределах 26.43 - 36.52, сравнение с 36.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF?
Самая низкая цена Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) за год составила 26.43. Сравнение с текущими 36.32 и 26.43 - 36.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FNDE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FNDE?
В прошлом Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.29 и 14.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.29
- Open
- 36.34
- Bid
- 36.32
- Ask
- 36.62
- Low
- 36.23
- High
- 36.43
- Объем
- 1.103 K
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.19%
- 6-месячное изменение
- 20.38%
- Годовое изменение
- 14.83%