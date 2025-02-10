- Übersicht
FNDE: Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
Der Wechselkurs von FNDE hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.23 bis zu einem Hoch von 36.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FNDE heute?
Die Aktie von Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) notiert heute bei 36.32. Sie wird innerhalb einer Spanne von 36.23 - 36.43 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.29 und das Handelsvolumen erreichte 1103. Das Live-Chart von FNDE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FNDE Dividenden?
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF wird derzeit mit 36.32 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.83% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FNDE zu verfolgen.
Wie kaufe ich FNDE-Aktien?
Sie können Aktien von Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) zum aktuellen Kurs von 36.32 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.32 oder 36.62 platziert, während 1103 und -0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FNDE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FNDE-Aktien?
Bei einer Investition in Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF müssen die jährliche Spanne 26.43 - 36.52 und der aktuelle Kurs 36.32 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.19% und 20.38%, bevor sie Orders zu 36.32 oder 36.62 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FNDE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF?
Der höchste Kurs von Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) im vergangenen Jahr lag bei 36.52. Innerhalb von 26.43 - 36.52 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.29 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) im Laufe des Jahres betrug 26.43. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.32 und der Spanne 26.43 - 36.52 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FNDE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FNDE statt?
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.29 und 14.83% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.29
- Eröffnung
- 36.34
- Bid
- 36.32
- Ask
- 36.62
- Tief
- 36.23
- Hoch
- 36.43
- Volumen
- 1.103 K
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 0.19%
- 6-Monatsänderung
- 20.38%
- Jahresänderung
- 14.83%