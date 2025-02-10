FNDE: Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
今日FNDE汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点36.23和高点36.43进行交易。
关注Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNDE新闻
常见问题解答
FNDE股票今天的价格是多少？
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF股票今天的定价为36.32。它在36.23 - 36.43范围内交易，昨天的收盘价为36.29，交易量达到1103。FNDE的实时价格图表显示了这些更新。
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF股票是否支付股息？
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF目前的价值为36.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.83%和USD。实时查看图表以跟踪FNDE走势。
如何购买FNDE股票？
您可以以36.32的当前价格购买Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF股票。订单通常设置在36.32或36.62附近，而1103和-0.06%显示市场活动。立即关注FNDE的实时图表更新。
如何投资FNDE股票？
投资Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF需要考虑年度范围26.43 - 36.52和当前价格36.32。许多人在以36.32或36.62下订单之前，会比较0.19%和。实时查看FNDE价格图表，了解每日变化。
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF的最高价格是36.52。在26.43 - 36.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF的绩效。
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF股票的最低价格是多少？
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF（FNDE）的最低价格为26.43。将其与当前的36.32和26.43 - 36.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FNDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FNDE股票是什么时候拆分的？
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.29和14.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.29
- 开盘价
- 36.34
- 卖价
- 36.32
- 买价
- 36.62
- 最低价
- 36.23
- 最高价
- 36.43
- 交易量
- 1.103 K
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.19%
- 6个月变化
- 20.38%
- 年变化
- 14.83%