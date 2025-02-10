KotasyonBölümler
Dövizler / FNDE
Geri dön - Hisse senetleri

FNDE: Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

36.32 USD 0.03 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FNDE fiyatı bugün 0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.23 ve Yüksek fiyatı olarak 36.43 aralığında işlem gördü.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FNDE haberleri

Sıkça sorulan sorular

What is FNDE stock price today?

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF stock is priced at 36.32 today. It trades within 36.23 - 36.43, yesterday's close was 36.29, and trading volume reached 1103. The live price chart of FNDE shows these updates.

Does Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF stock pay dividends?

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF is currently valued at 36.32. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 14.83% and USD. View the chart live to track FNDE movements.

How to buy FNDE stock?

You can buy Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF shares at the current price of 36.32. Orders are usually placed near 36.32 or 36.62, while 1103 and -0.06% show market activity. Follow FNDE updates on the live chart today.

How to invest into FNDE stock?

Investing in Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF involves considering the yearly range 26.43 - 36.52 and current price 36.32. Many compare 0.19% and 20.38% before placing orders at 36.32 or 36.62. Explore the FNDE price chart live with daily changes.

What are Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF stock highest prices?

The highest price of Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF in the past year was 36.52. Within 26.43 - 36.52, the stock fluctuated notably, and comparing with 36.29 helps spot resistance levels. Track Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF performance using the live chart.

What are Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF stock lowest prices?

The lowest price of Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) over the year was 26.43. Comparing it with the current 36.32 and 26.43 - 36.52 shows potential long-term entry points. Watch FNDE moves on the chart live for more details.

When did FNDE stock split?

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 36.29, and 14.83% after corporate actions.

Günlük aralık
36.23 36.43
Yıllık aralık
26.43 36.52
Önceki kapanış
36.29
Açılış
36.34
Satış
36.32
Alış
36.62
Düşük
36.23
Yüksek
36.43
Hacim
1.103 K
Günlük değişim
0.08%
Aylık değişim
0.19%
6 aylık değişim
20.38%
Yıllık değişim
14.83%
03 Ekim, Cuma
10:05
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
4.2%
Önceki
4.3%
12:30
USD
Tarım Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
84 K
Önceki
22 K
12:30
USD
Katılım Oranı
Açıklanan
Beklenti
62.2%
Önceki
62.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.4%
Önceki
0.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
3.9%
Önceki
3.7%
12:30
USD
Özel Tarım Dışı Bordrolar
Açıklanan
Beklenti
98 K
Önceki
38 K
12:30
USD
U6 İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
7.8%
Önceki
8.1%
13:45
USD
S&P Global Hizmet PMI
Açıklanan
54.2
Beklenti
56.4
Önceki
54.5
13:45
USD
S&P Global Bileşik PMI
Açıklanan
53.6
Beklenti
55.0
Önceki
55.4
14:00
USD
ISM İmalat Dışı PMI
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM İmalat Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM Üretim Dışı Ödenen Fiyatlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
422
Beklenti
Önceki
424
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
549
Beklenti
Önceki
549
17:40
USD
Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
266.7 K
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23.4 K