- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FNDE: Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
Le taux de change de FNDE a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.23 et à un maximum de 36.43.
Suivez la dynamique Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNDE Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FNDE aujourd'hui ?
L'action Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF est cotée à 36.32 aujourd'hui. Elle se négocie dans 36.23 - 36.43, a clôturé hier à 36.29 et son volume d'échange a atteint 1103. Le graphique en temps réel du cours de FNDE présente ces mises à jour.
L'action Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF verse-t-elle des dividendes ?
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF est actuellement valorisé à 36.32. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.83% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FNDE.
Comment acheter des actions FNDE ?
Vous pouvez acheter des actions Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF au cours actuel de 36.32. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.32 ou de 36.62, le 1103 et le -0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FNDE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FNDE ?
Investir dans Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.43 - 36.52 et le prix actuel 36.32. Beaucoup comparent 0.19% et 20.38% avant de passer des ordres à 36.32 ou 36.62. Consultez le graphique du cours de FNDE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF l'année dernière était 36.52. Au cours de 26.43 - 36.52, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 36.29 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) sur l'année a été 26.43. Sa comparaison avec 36.32 et 26.43 - 36.52 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FNDE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FNDE a-t-elle été divisée ?
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 36.29 et 14.83% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 36.29
- Ouverture
- 36.34
- Bid
- 36.32
- Ask
- 36.62
- Plus Bas
- 36.23
- Plus Haut
- 36.43
- Volume
- 1.103 K
- Changement quotidien
- 0.08%
- Changement Mensuel
- 0.19%
- Changement à 6 Mois
- 20.38%
- Changement Annuel
- 14.83%