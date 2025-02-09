Moedas / FISI
FISI: Financial Institutions Inc
27.26 USD 0.84 (3.18%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FISI para hoje mudou para 3.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.52 e o mais alto foi 27.27.
Veja a dinâmica do par de moedas Financial Institutions Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
26.52 27.27
Faixa anual
20.97 29.79
- Fechamento anterior
- 26.42
- Open
- 26.59
- Bid
- 27.26
- Ask
- 27.56
- Low
- 26.52
- High
- 27.27
- Volume
- 125
- Mudança diária
- 3.18%
- Mudança mensal
- -0.26%
- Mudança de 6 meses
- 9.08%
- Mudança anual
- 8.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh