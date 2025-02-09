Valute / FISI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FISI: Financial Institutions Inc
27.01 USD 0.44 (1.60%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FISI ha avuto una variazione del -1.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.00 e ad un massimo di 27.46.
Segui le dinamiche di Financial Institutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FISI News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Financial Institutions declares $0.31 quarterly dividend
- Earnings call transcript: Financial Institutions Inc. beats Q2 2025 forecasts
- Financial Institutions earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Financial Institutions Q2 2025 presentation: margin expansion drives earnings growth
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Financial Institutions, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- 54 Upcoming Dividend Increases, Including A King
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Financial Institutions Stock: Time For A Downgrade (NASDAQ:FISI)
Intervallo Giornaliero
27.00 27.46
Intervallo Annuale
20.97 29.79
- Chiusura Precedente
- 27.45
- Apertura
- 27.40
- Bid
- 27.01
- Ask
- 27.31
- Minimo
- 27.00
- Massimo
- 27.46
- Volume
- 342
- Variazione giornaliera
- -1.60%
- Variazione Mensile
- -1.17%
- Variazione Semestrale
- 8.08%
- Variazione Annuale
- 7.52%
20 settembre, sabato