FISI: Financial Institutions Inc

27.01 USD 0.44 (1.60%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FISI ha avuto una variazione del -1.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.00 e ad un massimo di 27.46.

Segui le dinamiche di Financial Institutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
27.00 27.46
Intervallo Annuale
20.97 29.79
Chiusura Precedente
27.45
Apertura
27.40
Bid
27.01
Ask
27.31
Minimo
27.00
Massimo
27.46
Volume
342
Variazione giornaliera
-1.60%
Variazione Mensile
-1.17%
Variazione Semestrale
8.08%
Variazione Annuale
7.52%
20 settembre, sabato