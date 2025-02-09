통화 / FISI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FISI: Financial Institutions Inc
27.01 USD 0.44 (1.60%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FISI 환율이 오늘 -1.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.00이고 고가는 27.46이었습니다.
Financial Institutions Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FISI News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Financial Institutions declares $0.31 quarterly dividend
- Earnings call transcript: Financial Institutions Inc. beats Q2 2025 forecasts
- Financial Institutions earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Financial Institutions Q2 2025 presentation: margin expansion drives earnings growth
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Financial Institutions, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- 54 Upcoming Dividend Increases, Including A King
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Financial Institutions Stock: Time For A Downgrade (NASDAQ:FISI)
일일 변동 비율
27.00 27.46
년간 변동
20.97 29.79
- 이전 종가
- 27.45
- 시가
- 27.40
- Bid
- 27.01
- Ask
- 27.31
- 저가
- 27.00
- 고가
- 27.46
- 볼륨
- 342
- 일일 변동
- -1.60%
- 월 변동
- -1.17%
- 6개월 변동
- 8.08%
- 년간 변동율
- 7.52%
20 9월, 토요일