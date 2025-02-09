Валюты / FISI
FISI: Financial Institutions Inc
26.29 USD 0.28 (1.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FISI за сегодня изменился на -1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.07, а максимальная — 26.51.
Следите за динамикой Financial Institutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FISI
Дневной диапазон
26.07 26.51
Годовой диапазон
20.97 29.79
- Предыдущее закрытие
- 26.57
- Open
- 26.51
- Bid
- 26.29
- Ask
- 26.59
- Low
- 26.07
- High
- 26.51
- Объем
- 352
- Дневное изменение
- -1.05%
- Месячное изменение
- -3.81%
- 6-месячное изменение
- 5.20%
- Годовое изменение
- 4.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.