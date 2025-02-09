Divisas / FISI
FISI: Financial Institutions Inc
26.42 USD 0.13 (0.49%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FISI de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.35, mientras que el máximo ha alcanzado 27.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Financial Institutions Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
26.35 27.11
Rango anual
20.97 29.79
- Cierres anteriores
- 26.29
- Open
- 26.54
- Bid
- 26.42
- Ask
- 26.72
- Low
- 26.35
- High
- 27.11
- Volumen
- 523
- Cambio diario
- 0.49%
- Cambio mensual
- -3.33%
- Cambio a 6 meses
- 5.72%
- Cambio anual
- 5.18%
