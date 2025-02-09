Währungen / FISI
FISI: Financial Institutions Inc
27.45 USD 1.03 (3.90%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FISI hat sich für heute um 3.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.52 bis zu einem Hoch von 27.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Financial Institutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FISI News
Tagesspanne
26.52 27.47
Jahresspanne
20.97 29.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.42
- Eröffnung
- 26.59
- Bid
- 27.45
- Ask
- 27.75
- Tief
- 26.52
- Hoch
- 27.47
- Volumen
- 302
- Tagesänderung
- 3.90%
- Monatsänderung
- 0.44%
- 6-Monatsänderung
- 9.84%
- Jahresänderung
- 9.28%
