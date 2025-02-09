通貨 / FISI
FISI: Financial Institutions Inc
27.45 USD 1.03 (3.90%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FISIの今日の為替レートは、3.90%変化しました。日中、通貨は1あたり26.52の安値と27.47の高値で取引されました。
Financial Institutions Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FISI News
1日のレンジ
26.52 27.47
1年のレンジ
20.97 29.79
- 以前の終値
- 26.42
- 始値
- 26.59
- 買値
- 27.45
- 買値
- 27.75
- 安値
- 26.52
- 高値
- 27.47
- 出来高
- 302
- 1日の変化
- 3.90%
- 1ヶ月の変化
- 0.44%
- 6ヶ月の変化
- 9.84%
- 1年の変化
- 9.28%
