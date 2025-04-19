Moedas / EQWL
EQWL: Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
114.76 USD 0.31 (0.27%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EQWL para hoje mudou para 0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 114.24 e o mais alto foi 114.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P 100 Equal Weight ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQWL Notícias
Faixa diária
114.24 114.84
Faixa anual
89.16 114.84
- Fechamento anterior
- 114.45
- Open
- 114.37
- Bid
- 114.76
- Ask
- 115.06
- Low
- 114.24
- High
- 114.84
- Volume
- 104
- Mudança diária
- 0.27%
- Mudança mensal
- 2.14%
- Mudança de 6 meses
- 11.96%
- Mudança anual
- 12.60%
21 setembro, domingo