EQWL: Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

114.76 USD 0.31 (0.27%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EQWL para hoje mudou para 0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 114.24 e o mais alto foi 114.84.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P 100 Equal Weight ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
114.24 114.84
Faixa anual
89.16 114.84
Fechamento anterior
114.45
Open
114.37
Bid
114.76
Ask
115.06
Low
114.24
High
114.84
Volume
104
Mudança diária
0.27%
Mudança mensal
2.14%
Mudança de 6 meses
11.96%
Mudança anual
12.60%
21 setembro, domingo