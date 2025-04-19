시세섹션
통화 / EQWL
주식로 돌아가기

EQWL: Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

114.76 USD 0.31 (0.27%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

EQWL 환율이 오늘 0.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 114.24이고 고가는 114.84이었습니다.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EQWL News

일일 변동 비율
114.24 114.84
년간 변동
89.16 114.84
이전 종가
114.45
시가
114.37
Bid
114.76
Ask
115.06
저가
114.24
고가
114.84
볼륨
104
일일 변동
0.27%
월 변동
2.14%
6개월 변동
11.96%
년간 변동율
12.60%
21 9월, 일요일