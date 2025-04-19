통화 / EQWL
EQWL: Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
114.76 USD 0.31 (0.27%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EQWL 환율이 오늘 0.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 114.24이고 고가는 114.84이었습니다.
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
114.24 114.84
년간 변동
89.16 114.84
- 이전 종가
- 114.45
- 시가
- 114.37
- Bid
- 114.76
- Ask
- 115.06
- 저가
- 114.24
- 고가
- 114.84
- 볼륨
- 104
- 일일 변동
- 0.27%
- 월 변동
- 2.14%
- 6개월 변동
- 11.96%
- 년간 변동율
- 12.60%
21 9월, 일요일