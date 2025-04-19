КотировкиРазделы
EQWL: Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

114.76 USD 0.31 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EQWL за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 114.24, а максимальная — 114.84.

Следите за динамикой Invesco S&P 100 Equal Weight ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
114.24 114.84
Годовой диапазон
89.16 114.84
Предыдущее закрытие
114.45
Open
114.37
Bid
114.76
Ask
115.06
Low
114.24
High
114.84
Объем
104
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
2.14%
6-месячное изменение
11.96%
Годовое изменение
12.60%
21 сентября, воскресенье