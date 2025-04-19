Валюты / EQWL
EQWL: Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
114.76 USD 0.31 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EQWL за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 114.24, а максимальная — 114.84.
Следите за динамикой Invesco S&P 100 Equal Weight ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EQWL
Дневной диапазон
114.24 114.84
Годовой диапазон
89.16 114.84
- Предыдущее закрытие
- 114.45
- Open
- 114.37
- Bid
- 114.76
- Ask
- 115.06
- Low
- 114.24
- High
- 114.84
- Объем
- 104
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 2.14%
- 6-месячное изменение
- 11.96%
- Годовое изменение
- 12.60%
21 сентября, воскресенье