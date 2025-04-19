CotationsSections
Devises / EQWL
Retour à Actions

EQWL: Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

114.76 USD 0.31 (0.27%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EQWL a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 114.24 et à un maximum de 114.84.

Suivez la dynamique Invesco S&P 100 Equal Weight ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EQWL Nouvelles

Range quotidien
114.24 114.84
Range Annuel
89.16 114.84
Clôture Précédente
114.45
Ouverture
114.37
Bid
114.76
Ask
115.06
Plus Bas
114.24
Plus Haut
114.84
Volume
104
Changement quotidien
0.27%
Changement Mensuel
2.14%
Changement à 6 Mois
11.96%
Changement Annuel
12.60%
21 septembre, dimanche