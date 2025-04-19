QuotazioniSezioni
EQWL: Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

114.76 USD 0.31 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EQWL ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 114.24 e ad un massimo di 114.84.

Segui le dinamiche di Invesco S&P 100 Equal Weight ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
114.24 114.84
Intervallo Annuale
89.16 114.84
Chiusura Precedente
114.45
Apertura
114.37
Bid
114.76
Ask
115.06
Minimo
114.24
Massimo
114.84
Volume
104
Variazione giornaliera
0.27%
Variazione Mensile
2.14%
Variazione Semestrale
11.96%
Variazione Annuale
12.60%
