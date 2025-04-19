Valute / EQWL
EQWL: Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
114.76 USD 0.31 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EQWL ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 114.24 e ad un massimo di 114.84.
Segui le dinamiche di Invesco S&P 100 Equal Weight ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EQWL News
Intervallo Giornaliero
114.24 114.84
Intervallo Annuale
89.16 114.84
- Chiusura Precedente
- 114.45
- Apertura
- 114.37
- Bid
- 114.76
- Ask
- 115.06
- Minimo
- 114.24
- Massimo
- 114.84
- Volume
- 104
- Variazione giornaliera
- 0.27%
- Variazione Mensile
- 2.14%
- Variazione Semestrale
- 11.96%
- Variazione Annuale
- 12.60%
21 settembre, domenica