Divisas / EQWL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EQWL: Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
114.76 USD 0.31 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EQWL de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 114.24, mientras que el máximo ha alcanzado 114.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P 100 Equal Weight ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQWL News
- Is Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) a Strong ETF Right Now?
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- Time to Jump Into S&P 500 ETFs?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- EQWL: A Smarter Core Holding For A Narrow And Overvalued Market (NYSEARCA:EQWL)
- Should Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) Be on Your Investing Radar?
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Use ETFs to Diversify and Stay Ahead
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- EQWL: A Fundamentally Undervalued Equal-Weight ETF
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Rango diario
114.24 114.84
Rango anual
89.16 114.84
- Cierres anteriores
- 114.45
- Open
- 114.37
- Bid
- 114.76
- Ask
- 115.06
- Low
- 114.24
- High
- 114.84
- Volumen
- 104
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- 2.14%
- Cambio a 6 meses
- 11.96%
- Cambio anual
- 12.60%
21 septiembre, domingo