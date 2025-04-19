CotizacionesSecciones
EQWL: Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

114.76 USD 0.31 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EQWL de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 114.24, mientras que el máximo ha alcanzado 114.84.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco S&P 100 Equal Weight ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
114.24 114.84
Rango anual
89.16 114.84
Cierres anteriores
114.45
Open
114.37
Bid
114.76
Ask
115.06
Low
114.24
High
114.84
Volumen
104
Cambio diario
0.27%
Cambio mensual
2.14%
Cambio a 6 meses
11.96%
Cambio anual
12.60%
