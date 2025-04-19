クォートセクション
通貨 / EQWL
EQWL: Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

114.76 USD 0.31 (0.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EQWLの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり114.24の安値と114.84の高値で取引されました。

Invesco S&P 100 Equal Weight ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
114.24 114.84
1年のレンジ
89.16 114.84
以前の終値
114.45
始値
114.37
買値
114.76
買値
115.06
安値
114.24
高値
114.84
出来高
104
1日の変化
0.27%
1ヶ月の変化
2.14%
6ヶ月の変化
11.96%
1年の変化
12.60%
