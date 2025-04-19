通貨 / EQWL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EQWL: Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
114.76 USD 0.31 (0.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EQWLの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり114.24の安値と114.84の高値で取引されました。
Invesco S&P 100 Equal Weight ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQWL News
- Is Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) a Strong ETF Right Now?
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- Time to Jump Into S&P 500 ETFs?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- EQWL: A Smarter Core Holding For A Narrow And Overvalued Market (NYSEARCA:EQWL)
- Should Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) Be on Your Investing Radar?
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Use ETFs to Diversify and Stay Ahead
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- EQWL: A Fundamentally Undervalued Equal-Weight ETF
- Q2 2025 Equity Market Outlook
1日のレンジ
114.24 114.84
1年のレンジ
89.16 114.84
- 以前の終値
- 114.45
- 始値
- 114.37
- 買値
- 114.76
- 買値
- 115.06
- 安値
- 114.24
- 高値
- 114.84
- 出来高
- 104
- 1日の変化
- 0.27%
- 1ヶ月の変化
- 2.14%
- 6ヶ月の変化
- 11.96%
- 1年の変化
- 12.60%
21 9月, 日曜日